درة تكشف عن إطلالاتها بـ"الأجنحة الملائكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة درة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مجموعة مختلفة من الصور التي خضعت لها مؤخرًا. وحرصت درة على إضافة أجنحة ملائكية على الصور، التي ظهرت خلالها بإطلالات مختلفة بين الكلاسيكي والكاجوال. وتشارك درة في بطولة مسلسل "بلا دليل" إلى جانب: خالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وجمال عبدالناصر، وأشرف زكي، وإنعام الجريتلي، وأحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، وهاجر الشرنوبي، وهو قصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.

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