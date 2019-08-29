فيديو| يارا تنشر فيديو وتحذر أصحاب القلوب الضعيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة اللبنانية يارا فيديو لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي على "المرجحية". وعلقت يارا على الفيديو: "إلى أصحاب القلوب الضعيفة، لا تشاهدوا هذا الفيديو". يُذكر أن أخر أغاني يارا، هي أغنية "مليت" والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وتعاونت فيها مع عبدالحفيظ دوزي، من ألحان دي جي يوسف، وكلمات عبدالقادر دوزي، والكليب من إخراج جيل الغبري.

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