محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورًا لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في مدينة "فينيسيا" بإيطاليا.
ظهرت ريا في الصور بإطلالة جذابة، وارتدت "جمبسوت" طويلا ملونا، في أثناء حضورها افتتاح مهرجان فينيسيا الدولي، وعلقت: "في اليوم الأول من أقدم مهرجان سينمائي في العالم".
وانطلق أمس حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي، في إيطاليا، وتستمر فعالياته حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر على هامش مهرجان فينيسيا.. ريا أبي راشد تنشر صورًا من إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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