شاهد.. لاعب جودو مصري يرفض مصافحة منافسه الإسرائيلى بعد خسارته امامه!

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 05:53 صباحاً - رفض محمد عبد العال لاعب منتخب مصر للجودو مصافحة منافسه الإسرائيلى فى منافسات قبل نهائى بطولة العالم التى تقام باليابان.

وبعد انتهاء المباراة رفض عبد العال مصافحة اللاعب الإسرائيلى والذى تقدم نحو لاعب الفراعنة، إلا أن الأخير رفض مصافحته.

وقد نفل موقع “صدى البلد” عن مرزوق علي، نائب رئيس الاتحاد المصري للعبة الجودو، ورئيس بعثة مصر في اليابان قوله ان “الظلم التحكيمي كان وراء خسارة اللاعب محمد عبد العال، من لاعب إسرائيل في نصف النهائي لوزن 81 كغم”.

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وأكد علي أن “اللاعب الإسرائيلي كان يستحق الطرد، وهو لم يحدث، مما دفع لاعب المنتخب المصري إلى عدم مصافحته عقب نهاية اللقاء”.

وحصل عبد العال على المركز الخامس بعد تغلبه على منافسه الجورجى فى وزن 81 كج فى ربع النهائى ، قبل أن يخسر من لاعب إسرائيل.

وقد علق أوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية على ما حدث قائلا: “مؤثر للغاية: لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي حصد الذهبية ببطولة الجودو العالمية. شاهدوا عزف نشيدنا الوطني ورفع علمنا في مراسم توزيع الميداليات. لاعب مصري رفض مصافحته ولاعب إيراني رفض ملاعبته. على الرياضة أن تكون منفصلة عن السياسة وأفضل رد لتصرف الإيراني والمصري هو هذا المشهد.”