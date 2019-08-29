هند البلوشي مع عمرو دياب و”زوجته” دينا الشربيني!

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 05:53 صباحاً - نشرت الفنانة الكويتية هند البلوشي مؤخراً صورة جمعتها بالفنان عمرو دياب ودينا الشربيني في الساحل الشمالي.
واثارت هند البلوشي الجدل بتعليقها على الصورة واعلانها زواجهما وهو الوصف الذي يستخدم للمرة الأولى في علاقتهما من قبل أصدقائهما.
فقد كتبت هند البلوشي تعليقا على الصورة: “صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز #عمرودياب وزوجته الفنانة #دينا_الشربينى سجلت لحظة من اسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يكرر “.
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