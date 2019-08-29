شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال وحمادة هلال فى أغنيات جديدة بتوقيع طارق عبد الجابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى طارق عبد الجابر لـ"الخليج 365"، إنه انتهى من التعاون مع المطرب رامى جمال فى ألبومه الجديد بأغنية لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهى من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف طارق لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون أيضا المطرب حمادة هلال بأغنية سينجل تحمل اسم "صباح الفل"، وهى من كلمات هانى فؤاد، وألحان أحمد زعيم، واتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب الجمهور حتى يقدم أغانى تناسب الذوق العام.

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد الجابر مع المطرب أدم بأغنية جديدة تحمل اسم "ملك الأحزان"، وهى من كلمات محمد هلال، وألحان عصام كاريكا.