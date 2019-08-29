شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح أغنياته مع كريم محسن.. إيساف وسمية درويش بتوقيع حسام سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشاعر الغنائى حسام سعيد، عن سعادته الكبيرة بنجاح أغنياته الجديدة التى تعاون فيها مع المطرب كريم محسن فى البومه الجديد "قابل بقى"، وهم، "فجأة اختفت"، "تاتا تاتا"، "غالى".

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وتابع: انتهيت مؤخرا من تسجيل أغانى جديدة من كلماتى مع المطربان ايساف وسمية درويش فى البوماتهم الجديدة التى سيتم طرحها قريبا، والتى أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

ويضم البوم كريم محسن، 14 أغنية، منها "حبيبى أنا" كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع كريم محسن، و"الفرصة مش سعيدة" كلمات هانى صارو ولحن كريم محسن وتوزيع زووم، "تاتا تاتا" كلمات حسام سعيد ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"فجأة اختفت" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"عمرى ليها"، كلمات إسلام خالد وألحان وتوزيع إسلام زكى، وغيرها.