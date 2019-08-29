بالصور| إيمان العاصي وابنتها تقودان " قارب" في موناكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت ريتاج ابنه الفنانة إيمان العاصي صورًا، تجمعها بوالدتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، احتفالا بعيد ميلادها.
وظهرت إيمان رفقة ابنتها الوحيدة خلال قيادتهما لقارب صغير في أثناء رحلتهما بمدينة موناكو، وعلقت ريتاج على الصور:" أتمنى أن يكون عيد ميلاد سعيد، أحبك يا أمي".
يذكر أن إيمانالعاصي من مواليد 28 أغسطس عام 1985، بدأت حياتها الفنية من خلال مسلسل "أمس لا يموت" عام 2003، وتسبب مسلسل "حضرة المتهم أبي" مع الفنان نور الشريف في شهرتها، وتنتظر عرض مسلسلها مملكة إبليس، المقرر عرضه عبر منصة شاهد بلس.
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