صورة| منة فضالي تعلن عودتها لـ"قيد عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة منة فضالي عن عودتها لاستئناف تصوير مسلسل " قيد عائلي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشرت منة صورة من الكواليس تجمعها بالفنان إيهاب فهمي، ومخرج العمل تامر حمزة، وعلقت قائلة: " كاملة، ياسر عادا مجددا، من كواليس قيد عائلي، مع أفضل مخرج تامر حمزة، ومع حبيبي إيهاب فهمي".

Advertisements

مسلسل "قيد عائلي" بطولة نخبة من نجوم الفن، أبرزهم عزت العلايلي، إيهاب فهمي، منة فضالي، بوسي، ميرفت أمين، محمد رياض، سيمون، غادة طلعت، رامي وحيد، ومن إخراج تامر حمزة.

يذكر أنه تم عرض 25 حلقة من المسلسل قبل رمضان على شبكة "دي إم سي"، وسيتم عرض الحلقات المتبقية خلال الشهر المقبل.