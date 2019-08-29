مروان يونس يطرح ثاني أغنياته "لذيذ الكلام ده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طرح المذيع مروان يونس، فيديو كليب لأغنية جديدة باسم "لذيذ الكلام ده".

يظهر بعض الأشخاص في الأغنية وهم يؤدون الرقصة نفسها، بينما يظهر هو في عدة لقطات مختلفة، وهو يغني كلمات الأغنية.

يذكر أن مروان يونس أطلق أولى أغنياته الصيف الماضي بعنوان "إيه يالا ده"، وشاركه الكليب عدد كبير من المشاهير.

وتخرج مروان يونس في كلية هندسة قسم عمارة واشتهر بتقديمه لفيديوهات ساخرة على موقع فيسبوك، وبدأت علاقته بالسوشيال ميديا من خلال ظهوره مع شقيقه التوأم في أحد الفيديوهات، وهو يعمل مذيعا بإذاعة NRJ.