الكشف عن بوستر أولى حكايات "نصيبي وقسمتك 3" بطولة هنا شيحة.. تعرف على موعد العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هنا شيحة بوستر حكاية "اتفضلوا في الصالون"، أولى حكايات الموسم الجديد لمسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت هنا على البوستر : " يوم السبت بداية عرض مسلسل " نصيبي وقسمتك 3" حدوتة اتفضلوا في الصالون الساعة 8 مساءً على قناة "on tv"، والأحد على قناة MBC1" .

يذكر أن حكايات الجزء الثاني من "نصيبي وقسمتك"، ناقشت القضايا التي تخص المرأة، وقام ببطولة الحكايات عدد من النجمات من بينهن درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكري، أكرم فريد، رامي رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.