مطربة فيلم "الفيل الأزرق 2" تكشف تفاصيل الأغنية الغجرية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أغسطس 2019 04:38 صباحاً -

قالت المطربة المصرية هند الراوي، صاحبة الأغنية الغجرية التي تم تقديمها ضمن أحداث فيلم "الفيل الأزرق 2" إنها كانت متخوفة من غنائها باللغة الأمازيغية؛ لكنها اكتشفت أن المصريين يتقبلون التجديد في الغناء بشكل مستمر.

وأضافت الراوي أن التجديد في الغناء والفن بشكل عام؛ يجذب عامة المصريين، والأجيال الجديدة وذلك بحسب تصريحاتها التي جاءت ضمن بيان صحفي صدر عن مكتبها الإعلامي.

وعن أغنية فيلم "الفيل الأزرق2" قالت الراوي: إنها تعاقدت على الغناء في الفيلم منذ 4 سنوات بمشاركتها بمقطوعة مع 3 آخرين، هم شقيقتها سارة وشيرين عبده ونغم صالح في الجزء الأول.

وأضافت: "في الجزء الثاني اختارني الفنان هشام نزيه لأداء أغنية بالأمازيغية، وتم الانتهاء منها في 4 أيام فقط، وخرجت بهذا الشكل الذي نال إعجاب واستحسان الجميع".

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الأغنية تتماشى مع الروح العامة للفيلم

وتابعت الراوي: "الأغنية شعر أمازيغي قديم يتفق مع روح الفيلم، اختارها الملحن هشام نزيه، وهي من توزيعه وألحانه، وهو من له الفضل الكبير في نجاحها".

الأغنية رغم الإعلان عن نسختها كاملة إلى الآن؛ إلا أن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في سؤال مستمر عنها إلى الآن، ومن المتوقع إصدارها كاملة خلال الفترة القليلة المقبلة.

هند الراوي من مواليد الإسماعيلية، شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وهي الآن عضو الفريق الفرنسي الشهير "Orange blossom"، وأصدرت أولى ألبوماتها معه.

وقدمت الراوي أكثر من 500 حفل في مدن أوربا، وكان لها أغنية شهيرة "ياسيدي" والتي أصبحت تتراً لأحد أشهر المسلسلات الفرنسية، كما شاركت الراوي بأغانيها في مسلسلات أوروبية "كمرسيليا والحفرة ونفسي نفسي".

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