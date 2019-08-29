كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 03:53 صباحاً - خضعت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان لجلسة تصوير جديدة ولأول مرة تتصدر غلاف مجلة Vogue بنسختها العربية. وخلال لقائها مع المجلة كشفت كيم كاردشيان عن الكثير من الأسرار عن حياتها الشخصية والعملية وحمل الحوار طبيعة خاصة نظرا لأن المحاور كان زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر كيم كاردشيان على غلاف مجلة عربية.. شاهد جلسة التصوير التي خضعت لها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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