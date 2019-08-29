شكرا لقرائتكم انفصال شيري عادل عن الداعية معز مسعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حسمت الفنانة المصرية شيري عادل الجدل الخاص بانفصالها عن الداعية والباحث معز مسعود، بتأكيدها على وقوع الانفصال بينهما منذ فترة.

وتردد الأمر على شكل شائعات بين الحين والآخر، وهو ما كان يتجاهله الطرفان تارة ويردان عليه بطريقة غير مباشرة تارة أخرى.

إلا أن شيري قررت حسم الأمور بشكل قاطع، بعدما قامت بنشر تقرير عبر حسابها على موقع "فيسبوك" يتحدث عن تفاصيل طلاقها.

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ووقع الانفصال قبل فترة بالفعل وليس مؤخرا، ولكن علاقة الصداقة ما زالت مستمرة بينهما، بالإضافة إلى علاقة العمل الفني.

كما أن مقطع الفيديو الذي نشرته شيري قبل شهر وظهرت فيه بصحبة معز مسعود وهو لا يعلم، جرى تصويره وهما في حالة الانفصال بالفعل، ونشرته شيري لتؤكد على قوة العلاقة الإنسانية بينهما.

وحاصرت الأقاويل شيري ومسعود حول حقيقة انفصالهما بعدما قامت شيري بحذف كافة الصور التي تجمعها بزوجها من حساباتها على السوشيال ميديا، وفوجئ الجميع بنشر شيري لذلك الفيديو.

ويأتي إعلان الانفصال بعد عام من إعلان الزواج، الذي جاء أيضا بشكل مفاجئ من خلال بيان يخص مسلسل "السهام المارقة" الذي قيل إنهما يستعدان لتقديم جزء ثان منه، مع إعلان زواجهما منذ فترة.