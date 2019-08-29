شمس الكويتية عن ناجي زريق: “اكثر حد ضبط جسمي صح”

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 02:54 صباحاً - نشرت الفنانة شمس الكويتية صورة للمدرب الرياضي ناجي زريق طالبة من جمهورها التدخل لديه للقبول “بضبط جسمها”.

وعلقت شمس الكويتية على الصورة قائلة: “لو سمحت كوتش ناجي ممكن ترجع تمرني مثل زمان وتضبط جسمي بصراحة انت اكثر حد ضبط جسمي صح”.

وتابعت شمس الكويتية قائلة: “فانز بليز كلموه انا كلمته قلتله تعطيني من وقتك شهرين يقولي صعب

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