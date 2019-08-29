شاهد.. سما المصري: “عندي عوامات طبيعية”

كتب امير فتحي في الخميس 29 أغسطس 2019 02:54 صباحاً - شاركت الفنانة سما المصري، جمهورها بمقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها على انتسغرام ظهرت فيه في حمام السباحة.
وقالت سما المصري في الفيديو بعد ان قامت بالغطس مع طفل صغير انها لا تستطيع الاستمرار كثيرا تحت الماء لأن هناك شيء ما تشدها لفوق قائلة “هي ايه ما اعرفش”.
غير ان سما المصري علقت على الفيديو كاتبة: “العوامات الطبيعية عندي هي اللي بتدفعني لفوق على وش الماية”.
يذكر ان سما المصري كانت قد اعلنت عن اطلاقها لما اسمته “اكاديمية سما” لتعليم السباحة.
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