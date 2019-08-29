عمرو الليثي يحيي ذكرى وفاة شقيقه بصورة من طفولتهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيا الإعلامي المصري عمرو الليثي ذكرى وفاة شقيقه الأصغر الراحل شريف الليثي.

الليثي نشر صورة قديمة له ظهر فيها وهو في مرحلة الطفولة مع شقيقه شريف ووالدهما الكاتب والمنتج الراحل ممدوح الليثي، وذلك على حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”.

الإعلامي المصري أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “اليوم ذكرى وفاة أحب الناس إلي قلبي المرحوم أخي الحبيب شريف الليثي .. اسالكم الفاتحة و الدعاء له”.

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يذكر أن الإعلامي عمرو الليثي كان قد ذكر في تصريحات سابقة تفاصيل وفاة شقيقه الأصغر، بقوله: “ربانى والدى أنا وشقيقى تربية عسكرية، وكان مرتبطا بى وبشقيقى ارتباطا شديدا ، ولكن شاء القدر أن يصاب شريف بمرض السكر فى سن 6 سنوات ، وكانت صدمة ومأساة كبيرة عاشتها الأسرة، حيث كان يأخذ 3 حقن أنسولين فى اليوم، فتغير حال البيت وساده الحزن”.

وأضاف: “فى عام 83 حدثت الصدمة الكبرى التى زلزلت كيان الأسرة، وأصيب شريف بغيبوبة سكر وتوفى على أثرها، وكان هذا اليوم أصعب أيام حياتنا، اجتاحت بيتنا عاصفة من الحزن، مات أخى على يدى وكان عمره 9 سنوات وعمرى لا يتجاوز 15 عاما، ودفنته بيدى أنا وأبى فى المقبرة التى رأيتها معه أثناء بنائها، وكنا ننزل فيها ويسألنى إيه اللى بيحصل هنا ياعمرو، فأقول له الميت بيتحط هنا، ثم أنام أنا وهو فيها”.