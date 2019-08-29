- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يعتبر الفنان المصري مصطفى فهمي نموذج يحتذى به للفنان الذي ينجح في الحفاظ على شكله ورشاقته باستمرار رغم تقدمه في العمر.
مصطفى تحدث عن رشاقته، وقال إنه مر بفترة صعبة منذ سنوات عندما كان يسافر كثيرا، وفوجئ بزيادة كبيرة في وزنه، وأنه بدأ يفقد لياقته، ومن ثم قرر أن يضع حد لزيادة وزنه.
الفنان المصري قال إنه اتصل بطبيبه وطلب منه إرشاده لنظام غذائي يناسب مع سنه، وبالفعل استطاع خلال فترة قصيرة أن يستعيد رشاقته.
مصطفى قال خلال لقائه مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، إنه لا يحب الأكد الدسم، ولكنه يحب تناول السندوتشات من حين إلى آخر، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة والخروج والمشي مهم جدا.
الفنان المصري أكد أنه لا يقتنع بالتقدم في العمر، ونغمة الستين والسبعين التي ترددها الأخبار، مشيرًا إلى أن الإنسان يستطيع أن يجدد من شبابه دائما من خلال خطوات بسيطة، وأن الشباب متعلق بالقلب.
يُذكر أن مصطفى فهمي أثار إعجاب جمهوره من خلال طلته الأخيرة في الساحل الشمالي مع زوجته فاتن موسى، حيث ظهر بلوك شبابي مذهل.
كانت هذه تفاصيل خبر روشتة مصطفى فهمي للرشاقة والشباب الدائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.