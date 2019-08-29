وعد البحري تخسر الكثير من وزنها في أول ظهور بعد عملية تكميم المعدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السورية وعد البحري جمهورها بصورة حديثة لها، وذلك في أول ظهور لها بعد إجرائها عملية تكميم المعدة.

الفنانة السورية ظهرت في الصورة مرتدية ملابس رياضية داخل صالة جيم، وقد بدت قد خسرت الكثير من وزنها الزائد.

ويبدو أن وعد قررت ألا تكتفي بعملية تكميم المعدة ولكن لجأت أيضا إلى الرياضة لمساعدتها على خسارة وزنها الزائد واستعادة رشاقتها في أسرع وقت.

Advertisements

وكانت الفنانة السورية وعد البحري قد خضعت مؤخرا لعملية تكميم معدة، وذلك في محاولة منها لإنقاص وزنها الذي زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وعد قالت، خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها اتخذت هذا القرار حفاظاً على صحتها بعد زيادة وزنها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة على رغبتها في الظهور بكامل لياقتها بحسب ما يتطلبه عملها الفني.

الفنانة السورية انهارت باكية خلال الفيديو، مؤكدة أنها تعرضت للتنمر كثيرا بسبب زيادة وزنها، حيث قالت باكية: “الواحد بيبقى عارف أنه تخين وأنه تعبان ومحدش بيحب أنه يبقى تخين.. في ناس كتير جرحتني حتى في الوسط الفني قالوا دي تخنت خلاص وانتهت فنيا”.

وأضافت: “لأ أنا مانتهتش فنيا الحمد لله.. علشان تخنت بس؟.. انتوا اللي عايزين تنهوني فنيا لأنكم ناس حقودة ومعندكمش ضمير”.