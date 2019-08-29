سميرة سعيد تتألق بقبعة ضخمة وإطلالة كلاسيكية في جلسة تصوير بالأبيض والأسود.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خضعت الفنانة المغربية سميرة سعيد لجلسة تصوير جديدة بالأبيض والأسود، بعدسة المصور الفوتوغرافي خالد حمدي.

سميرة تألقت في الجلسة بإطلالة كلاسيكية مميزة، من توقيع المصمم توفيق الحسن، وخطفت أنظار الجميع بقبعة ضخمة وضعتها على رأسها.

الفنانة المغربية أكملت إطلالتها بمجوهرات مميزة زادتها بريقا من “إرم”، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها.

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سميرة شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقد حازت على إعجاب جمهورها بشدة.

وكانت الفنانة المغربية سميرة سعيد قد انتهت مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “إنسان آلى”، وهي من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد، حيث تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه حاليا.

ومن ناحية أخرى انضمت مؤخراً الديفا سميرة سعيد إلى لجنة تحكيم برنامج “the Voice” بصيغته العربية، كما يعود النجم اللبناني راغب علامة من جديد للجنة التي تضم المطربة أحلام.

يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد كانت أغنيتها الجديدة “مدلع” على موقع اليوتيوب وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.