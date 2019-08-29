مجد القاسم يحيي الليلة العاشرة من مهرجان القلعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الليلة العاشرة من مهرجان القلعة كل من ساوند تراك، الذي نقل الحضور إلى عالم الموسيقى الدرامية وقدم مجموعة من أشهر المؤلفات التى تم توظيفها فى الأعمال السينمائية والتليفزيونية العربية والعالمية بمصاحبة مشاهد منها فى خلفية المسرح.

وهذه الأعمال هي: “سوبر مان، قلب شجاع، النمر الوردى، جيمس بوند، الأيدي الناعمة ، امبراطورية ميم ، همام فى امستردام ، أمير الظلام ، الحفيد ، هوانم جاردن سيتى ، شمس الزناتي”، وغيرها.

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ومع تجاوب الجمهور تألقت النجمة نادية مصطفى وتغنت بباقة من أهم أعمالها الرومانسية والاجتماعية، منها: “الصلح خير، جيت أهني ، مسافات ، كان مالى ، سلم عليا ، جاى فى ايه ، سلامات”، واختتمت برنامجها بـ “ادعو لمصر”.

وفى الختام قدم النجم مجد القاسم لمحبيه مجموعه من القطع الفنية ذات الطابع الخاص التى حققت شعبية واسعة، كان أبرزها: “واحد بيحب مصر”، التى عدد خلالها مزايا وصفات أبناء البلاد مستعرضا مختلف مدنها ومحافظاتها إلى جانب أغاني: “بأمر الهوى، لحظة غرام، لعبتك ، يا من هواه ، غمض عينيك”، ومن مؤلفات الموسيقى العربية “بتسأل ليه عليا” و”دار يا دار”.