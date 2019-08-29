ظهور نادر للمطربة عفاف راضي بعد غياب طويل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مجموعة صور جمعتها بعدد من الفنانين، كان من بينهم الفنانة عفاف راضي، وذلك في أول ظهور لها بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

كما ظهر في الصور كل من الفنانة إلهام شاهين، والفنان محمود حميدة، والفنانة صفية العمري، وذلك خلال سفرهم جميعا في طريقهم إلى العاصمة السورية دمشق، لحضور فعاليات مهرجان دمشق الدولي.

بوسي عبرت عن سعادتها الشديدة بلقائها بعفاف راضي، حيث كتبت: “أجمل حاجة إني مع الصوت الجميل عفاف راضي في المطار إلى سوريا، وهتغني في افتتاح معرض دمشق الدولي”.

Advertisements

وقد ظهرت الفنانة عفاف راضي بملامح مختلفة بعض الشيء بفعل عوامل الزمن.

وعفاف راضي مطربة مصرية ظهرت في اواخر الستينات في حفلات أضواء المدينة ومثلت في فيلم مولد يا دنيا مع محمود ياسين، من أشهر أغانيها” “تسأل يا حبيبي، مصر هي أمي، ابعد يا حب، المولد-بستان من الفرح ، تساهيل، تعالى جنبي ، جرحتني عيونة السودا ، حبيتك ، راح وقالوا راح ، ردوا السلام ، سلم سلم ، يطر يا حمام الدوح ، شاق الليل ، عطاشى، عوج الطاقية قال لي تعالى، قضينا الليالي، كله في المواني، لمين يا قمر، هو الطريق، هوا يا هوا، والنبي ده حرام، وعدى ع الغربه ، ولما بيهل المسا ، يا وابور الساعة 12 ، يلا يا دنيا ، يمكن علي باله ، يهديك”.

كما غنت مجموعة أغاني الاطفال منها: “هم النم، سوسة سوسة ، يلا بينا”، وكانت معظم أغاني الاطفال من أشعار سيد حجاب، وأبدع في تلحينها وتوزيعها الموسيقي الراحل عمار الشريعي.