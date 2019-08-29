هكذا سيوزع أميتاب باتشان ممتلكاته بين أبناءه

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشف نجم بوليوود أميتاب باتشان أن ممتلكاته ستقسم بالتساوي بين ابنه ابهيشيك وابنته شويتا، حيث يعبر الممثل المخضرم غالبًا عن حبه لابنته على وسائل التواصل الاجتماعي، والآن، قال سفير حملة “Beti Bachao ، Beti Padhao” إن أبهيشيك لوحده لن يتمتع بالسلطة الكاملة على ممتلكاته.

وعند سؤاله عن وصيته، كشف أميتاب أنه سيتم تقسيم ممتلكاته بالتساوي بين كل من أبنائه.

في وقت سابق من هذا العام، قام أميتاب برعاية أولى مشاريع شويتا، حيث أصبحت روايتها الأولى ” أبراج الفردوس” واحدة من أفضل الكتب الخيالية مبيعًا.

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ومشيدا بشويتا على هذا الإنجاز ، علق الفنان السبعيني على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي وكتب: “لا شيء يُشعر الأب بالفخر أكثر من هذا الإنجاز الذي حققته ابنته. إن البنات مميزات”.

تأتي أخبار الكشف عن وصية الممثل، متزامنة فيما أعلنه أنه “يعيش على 25%” من كبده على مدى السنوات العشرين الماضية.

وأوضح، أن 75% من كبده قد أصيب بأضرار بسبب ضخ الدم بشكل سيئ، ولكن لأنه كان قادرًا على اكتشافه، حتى بعد الكثير من الأضرار التي لحقت بالكبد، فإنه قادر على العمل بشكل جيد مع 25% من الكبد.