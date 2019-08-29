موقف مُحرج للنجم التركي ألبيران دويماز في كوريا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم التركي ألبيران دويماز، المعروف عربيًا باسم كرم في مسلسل “الإصطدام”، والذي يقوم ببطولته النجم التركي كيفانج تاتليتوج، لموقف محرج خلال تكريمه في “مهرجان سيول” الدولي بسبب ضعفه في اللغة الإنجليزية.

الفنان التركي لدى وصوله إلى السجادة الحمراء، والقتاط الصور التذكارية إلى جانب منصة الرعاة للمهرجان وجد صعوبة في فهم اللغة الإنجليزية لمقدمين الحفل، ولم يفهم التوجيهات التي طلبوها منه، وانصرف قبل انتهاء التصوير وسط ضحك كل المصورين.

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الموقف الثاني تعرض له على المسرح وخلال تسلمه الجائزة الفضية عن مسلسل “اصطدام”، نيابة عن أبطال العمل، لم يستطع إلقاء الكلمة على المسرح واستخرج هاتفه ليلقي منه ولكنه اعتذر وأخرج الأخر ووجه لهم رسالة شكر نيابة عن فريق العمل، وةأنهى كلامه قائلًا: “لا للعنف ضد المرأة”.

مسلسل “إصطدام”، شارك في بطولة المسلسل كيفانج تاتليتوج ،إلتشين سانجو، البيران دويماز، ميليسا أسلي باموق، أونور صايلاك، مصطفى أوغرلو، و روجدا دميرير.

وتبدأ أحداث المسلسل بتصادم أربع سيارات يقودها الشخصيات الرئيسية التي ستدور من خلالها أحداث المسلسل وهم المحامية جيميري «ميلسيا اصلي باموك»، زينب «التشين سانجو»، مديرة البنك التي تخشى من الوحدة وتعشق ابنتها، كرم كوركماز «ألبيران دويمار» الشاب الفقير.