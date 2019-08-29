لطيفة تتهم فنانة بمحاولة التجسس على ألبومها.. من تكون؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اتهمت الفنانة التونسية لطيفة إحدى الفنانات بمحاولة التجسس على ألبومها الجديد.

لطيفة كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “مساء الفل عليكم .. انا من الصبح باضحك ومستغربه من تصرف ..... وتجسس إحداهن تحب تعرف انا عامله ايه جديد فى الألبوم”.

الفنانة التونسية أضافت: “طب انتى خايفه من ايه .خليكى فى البومك وبلاش شغل ...... موش كفايه ؟؟؟؟؟ #خليكى_فى_حالك”.

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عدد كبير من جمهور الفنانة التونسية تكهنوا بأن الفنانة التي تقصدها هي الفنانة أصالة، خاصة أن ألبومهما سيتم طرحهما في أوقات متقاربة.

وكانت الفنانة التونسية لطيفة، قد قررت تقديم أغاني متنوعة في ألبومها الجديد، فقامت بتقديم أغنية جديدة باللهجة المغربية، وضمتها إلى ألبومها الجديد الذي تواصل تسجيل أغانيه، والمقرر طرحه في أواخر العام الجاري.

والأغنية الجديدة من كلمات الشاعر والملحن المغربي محمود رفاعي، وتغنيها لطيفة باللهجة المغربية، إذ إنها المرة الأولى التي تغني فيها لطيفة بهذه اللهجة.

يذكر أن الفنانة لطيفة كانت قد أحيت الأيام الماضية سلسلة حفلات في بلدها تونس؛ حيث استمرت هذه الحفلات حتى منتصف الشهر الحالي، ضمن موسم حفلات الصيف هناك.