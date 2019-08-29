شيرين سيف النصر تستعد للعودة للفن.. وهذا كان سبب اعتزالها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية تستعد الفنانة المصرية شيرين سيف النصر، تراجعها عن قرار اعتزال الفن.

شيرين قالت في تصريحات صحفية، إنها تستعد للعودة من خلال أكثر من عمل فني عرضوا عليها خلال الوقت الحالي.

وكشف عن سبب ابتعادها عن التمثيل وتمسكها بهذا القرار قائلة: “وفاة والدتي جعلني أتمسك بالاعتزال، وانعزلت عن العالم، وأصابتني حالة من الاكتئاب، فرحيلها سبب صدمة لي عدة سنوات”.

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وكان فيلم “أمير الظلام” آخر عمل سينمائي شاركت فيه الفنانة شيرين سيف النصر، وتعاونت من خلاله مع النجم عادل إمام.

الفنانة المصرية، كانت قد تعرضت للسرقة خلال الفترة الماضية من قبل صديقتها المقربة، وتمكنت قوات الشرطة من القبض عليها وشحنها على خلفية اتهامها بالسرقة.

يذكر أن شيرين سيف النصر ممثلة مصرية قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية منها: “سواق الهانم، النوم في العسل، أمير الظلام، غاضبون وغاضبات، اللص الذي أحبه، المال والبنون، ومن الذي لا يحب فاطمة، ومسرحية بودي جارد”، وغيرها.

ابتعدت شيرين سيف النصر عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “أصعب قرار”، والذي عرض عام 2006.