أنغام تتكفل بمصاريف نجل شقيقتها وتكاليف دراسته ٢٠٠ ألف جنيه سنويًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت والدة الفنانة الراحلة غنوة، عن كواليس الفيديو الذي انتشر قبل أيام لتنفيذ حكم المحكمة حول تسلمها قضية ضم لحفيدها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أنا حواء”، والمذاع عبر فضائية المحور، إن الفنانة أنغام قامت بنقل نجل شقيقتها الراحلة غنوة إلى مدرسة جديدة هذا العام، على نفقتها الشخصية.

وأضافت: “أنغام تدفع ما يقرب من 200 ألف جنيهً مصاريف دراسية لـ ياسين فى العام الواحد”، أما هي فاتفق عليه قدر استطاعتها والأشياء التي تعجز عنها فإن خالته أنغام تتولى مسئوليتها، مؤكدة أنها تحضرها له في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه.

والدة الفنانة الراحلة غنوة، قالت، إنها لم تقم بالتصرف في الأموال التى حصل عليها ياسين نظير مشاركته فى مسلسل زى الشمس، وإحدى الإعلانات، وتتدخرها له.

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أما عن سبب بكاء الطفل فأكدت عن والده أخبره أنني أحضرت الشرطة لكي تقبض عليهما، وهذا سبب بكاء الطفل.

وتابعت أنها هي من قامت بتسليم ياسين لوالده، ليبقى لديه فترة حتى لا تحرمه من وجود الأم والأب وأعدت حقيبته بنفسها ولكن الأب رفض عودته فاضطرت لتنفيذ حكم الضم.

كما أوضحت خلال المكالمة أن والده لم ينفق عليه جنيها واحدا منذ ولادته، وطالبته بإظهار أي إيصالات تثبت إنفاقه عليه، وأعلنت عن سبب رفضها أن يعيش الطفل معه موضحة لأن والده يعيش في منزل زوجته وليس لديه منزل خاص به.