عبير الشرقاوي تفتح النار على أحمد الفيشاوي بسبب ابنته والتشهير بطليقته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شنت الفنانة المصرية عبير الشرقاوي، هجوما حادا على الفنان المصري أحمد الفيشاوي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”.

عبير الشرقاوي، قالت في تعليقها على قضية تهرب أحمد الفيشاوي، من حضانة ابنته: “حسبنا الله ونعم الوكيل فيك إنت و أمك.. و الكلام إللى مكتوب يدينك أكتر من أى حاجة.. بيقول إنه عرف إن هند إتجوزت راجل إنجليزى مصرى؟ يا نهار إسود إتجوزت دى فاجرة بأه”.

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وأضافت: “طبعآ قضايا الضم دى بتترفع لإرهاب المطلقة و الأب إللي زي الفيشاوي ولا بيبأه عايز يشوف إبنه ولا يضمه ولا حاجة و لكنه عايز يرهب الأم علشان تتنازل عن النفقات فيسيبها في حالها”.

تابعت: “السيناريوهات تتكرر و الرجاله إللي من الصنف ده بينتهجوا نفس المنهج مهما كانت خلفياتهم الثقافية و بيئاتهم الإجتماعية و هم جميعآ يشتركون في شئ واحد مهما إختلفت ثقافاتهم.. فهم لا يؤمنون بيوم الحساب.. ولا يعتقدون يقينآ بأنهم سوف يمثلون أمام الله الواحد العدل..ه لكم دنياكم تمتعوا و لقاءنا يوم العرض”.

يذكر عن الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، عانت هي الأخرى مع طليقها من قضية التهرب من النفقة رغم أنه طبيب وميسور الحال فقضت لها المحكمة ببيع أثاث منزله في مزاد علني.