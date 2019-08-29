بعد حملة الهجوم عليه بسبب حفله الأخير.. محمد رمضان يعلّق

رنا صلاح الدين - تعرض الفنان المصري محمد رمضان، لانتقادات حادة من قبل جمهوره بسبب حفله الأخير والذي أحياه في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

محمد رمضان، نشر صورة من الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، وعلق عليها قائلا: “ثقة في الله نجاح دائمًا”، وهو الأمر الذي اعتبره متابعيه ردا قويا لكل منتقديه.

وكان محمد رمضان، قد أحيا حفلا غنائيا في قرية العلمين بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

الحفل شهد حالة جدل كبيرة بسبب سوء التنظيم ودخول عدد كبير من الجمهور عن طريق السور الحديدي الذي أقيم حول الحفل الأمر الذي تسبب في انهيار السور.

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كما تدخل الأمن بالعصى لفض الجمهور وتسبب ذلك في وقوع عدد من الإصابات بين الجمهور ووقوع الكثير من حالات الإغماء.

من ناحية أخرى يستعد محمد رمضان، لإقامة حفله المقبل في إستاد القاهرة بعد الانتهاء من الاستعدادات اللازمة.

كما يستعد لتقديم مسرحية غنائية جديدة من إخراج تامر كرم، وتعد العمل المسرحى الثانى بعد تقديمه مسرحية “أهلاً رمضان” التى عرضت لمدة 3 سنوات على المسرح، من بطولة رمضان والفنانة روجينا وسامي مغاوري وشيماء سيف وهنا الزاهد وتأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال وإنتاج عماد زيادة.