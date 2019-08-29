قرار جديد عن أزمة ريهام سعيد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الأربعاء 28 أغسطس، قرار بحظر ظهور الإعلامية المصرية ريهام سعيد على وسائل الإعلام المرئية و المسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام.
جاء ذلك القرار على خلفية تصريحات الإعلامية المصرية المسيئة لمرضى السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها “صبايا الخير” على قناة “الحياة”.
وكانت إدارة شبكة قنوات الحياة قد أعلنت أن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بوقف برنامج “صبايا”، ومقدمة البرنامج الإعلامية المصرية ريهام سعيد.
إدارة القناة قالت في بيان لها، إن الإيقاف سيستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام مع ريهام سعيد، وسيتم الإعلان عن موقف البرنامج وفقًا لما ينتهي له التحقيق.
ومن جانبها، أعلنت ريهام سعيد قرارها باعتزال العمل الإعلامي والفني نهائيا، حيث قالت: “أنا بعتذر لكل الناس اللي زعلت مني عن سوء فهم لأني لم أقصد إني أهين أي حد، ومش بعتذر عشان أرجع للشاشة تاني، أنا خلاص مش هشتغل في الإعلام تاني ولا التمثيل تاني، لأن أخطر حاجة الضغط، وأنا بقالي ١٦ سنة مضغوطة”.
وأضافت: “جاء الوقت اللي أرتاح فيه وأقعد مع أولادي وأخلي بالي منهم، وأقعد مع جوزي ونقرب من ربنا.. ١٦ سنة بخدم الناس بس ونايمة بفكر مين عايز فلوس.. مين عايز كيس دم، ومعملتش فلوس وكانت نيتي خالصة لله سبحانه وتعالى وربنا عالم دا، وأقسم بالله العظيم عمري ما تربحت مرة ولا أخدت فلوس مرة.. عشت بضمير حي وراس مرفوعة”.
وكانت ريهام سعيد، قد أثارت جدلًا واسعًا بعد انتقادها أصحاب السمنة المفرطة خلال برنامجها “صبايا”، قائلة: “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر”، مضيفة: “منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك”.
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