لجين عمران تهاجم متابعة بسبب ابنتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الإعلامية السعودية لجين عمران عن استيائها من انتقاد وجهته لها إحدى متابعتها يخص ابنتها “جيلان”.

المتابعة انتقدت لجين لعدم نشرها أي صور تجمعها بابنتها، حيث قالت: “لاحظت فيكي شغلة انك مابتيجي سيرة بنتك ابداً حتى صور مع بعضكم مافي وجايي تقولي البنات احلى الكائنات”.

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الإعلامية السعودية عبرت عن غضبها من هذا التعليق وطالبت المتابعة بعدم التدخل في شئونها الخاصة، حيث قالت: “صوري مع بنتي شي يخص بنتي وحدها ورغبتها في عدم نشر صورها. لذلك لو تنشغلي بأمورك الخاصة عزيزتي أحسن”.

وأضافت: ” أنا عادةً لا أرد على التعليقات التافهة ولكن حين يمس الموضوع علاقتي بابنتي أو ابني هنا فقط سأرد وبقسوة لأنني لن أسمح لأحد على الإطلاق بأن يتدخل بحياتهما ويحكم على علاقتنا بمزاجه”.

يذكر أن لجين عمران لديها ابن وابنة من زيجتها الأولى من رجل سعودي، هما “سمير وجيلان”، وقد ظهرت مجموعة صور لهما مؤخرا بعد أن أصبحا في عمر الشباب، حيث كانت لجين تحرص على إخفاء صورهما عن وسائل الإعلام، كاشفة أن سبب ذلك يعود إلى رغبة والدهما.