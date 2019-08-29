- 1/2
- 2/2
هشام لاشينالخميس 2019/8/29 03:26 ص بتوقيت أبوظبي
المطربة السورية أصالة نصري - صورة أرشيفية
تجاوزت الأغنية الجديدة للمطربة السورية أصالة نصري "جابوا سيرته"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" حاجز المليون و300 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة.
الأغنية التي طرحتها أصالة (50 عاماً)، الثلاثاء، ضمن ألبومها الجديد "في قربك"، كتبها عبدالرحمن محمد، ولحّنها مدين، ومن توزيع أحمد إبراهيم.
ويضم الألبوم 10 أغنيات هي: "نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصّكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".
وحققت أغنية "مبقاش سر"، والتي طُرِحت قبل أسبوعين 4 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد.
كانت هذه تفاصيل خبر مليون مشاهدة لأصالة من "جابوا سيرته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.