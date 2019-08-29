مليون مشاهدة لأصالة من "جابوا سيرته"

تجاوزت الأغنية الجديدة للمطربة السورية أصالة نصري "جابوا سيرته"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" حاجز المليون و300 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة.

الأغنية التي طرحتها أصالة (50 عاماً)، الثلاثاء، ضمن ألبومها الجديد "في قربك"، كتبها عبدالرحمن محمد، ولحّنها مدين، ومن توزيع أحمد إبراهيم.

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ويضم الألبوم 10 أغنيات هي: "نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصّكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".

وحققت أغنية "مبقاش سر"، والتي طُرِحت قبل أسبوعين 4 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد.



