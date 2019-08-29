- 1/2
- 2/2
هشام لاشينالخميس 2019/8/29 02:54 ص بتوقيت أبوظبي
غلاف العدد الجديد من مجلة السينما العربية
يواصل مركز السينما العربية، الذي يتّخذ من العاصمة الهولندية مقراً له، جولته في المهرجانات السينمائية الدولية، إذ يطلق عدداً جديداً من مجلة السينما العربية في الدورة الـ76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ثم في الدورة الـ44 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.
العدد الجديد من المجلة يضم قائمة بأهم 50 مؤلفاً في السينما العربية خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى ملف ضخم عن تاريخ وحاضر نوع أفلام الرعب في العالم العربي.
ويتضمن العدد كذلك موضوعاً عن جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وهي المبادرة التي تقام بالشراكة بين مركز السينما العربية ومؤسسة European Film Promotion، وتمنح جوائزها للأفلام الأوروبية وصُنَّاعها وسيتم تقديم الجوائز خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويضم العدد ملفاً خاصاً عن الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني السابق لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي منحه مركز السينما العربية النسخة الأولى من جائزة الإنجاز النقدي.
ويوفِّر المركز لصُنّاع السينما العربية نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفعاليات التي يقيمها.
كانت هذه تفاصيل خبر "أفلام الرعب العربية" في "فينيسيا السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.