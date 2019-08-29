"أفلام الرعب العربية" في "فينيسيا السينمائي"

يواصل مركز السينما العربية، الذي يتّخذ من العاصمة الهولندية مقراً له، جولته في المهرجانات السينمائية الدولية، إذ يطلق عدداً جديداً من مجلة السينما العربية في الدورة الـ76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ثم في الدورة الـ44 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

العدد الجديد من المجلة يضم قائمة بأهم 50 مؤلفاً في السينما العربية خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى ملف ضخم عن تاريخ وحاضر نوع أفلام الرعب في العالم العربي.

Advertisements

ويتضمن العدد كذلك موضوعاً عن جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وهي المبادرة التي تقام بالشراكة بين مركز السينما العربية ومؤسسة European Film Promotion، وتمنح جوائزها للأفلام الأوروبية وصُنَّاعها وسيتم تقديم الجوائز خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويضم العدد ملفاً خاصاً عن الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني السابق لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي منحه مركز السينما العربية النسخة الأولى من جائزة الإنجاز النقدي.

ويوفِّر المركز لصُنّاع السينما العربية نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفعاليات التي يقيمها.