شكران مرتجى تستعيد الذكريات بتقلّيد "أم كلثوم"

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""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الممثلة السورية شكران مرتجى مقطع فيديو قديم من برنامجها "كاش مع النجوم" عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

وظهرت فيه وهي تقلّد كوكب الشرق أم كلثوم بطلتها وأدائها بطريقةٍ عفوية وبدون تحضير حسبما أوضحت في التعليق.

وكتبت معلقة: "طبعاً فن التقليد يكون أحياناً لرسم الإبتسامة فتكون المبالغة بالحركات". واستبقت النقد لإطلالتها بتوضيحٍ قالت فيه: "كانت صدفة وبدون تحضير. كل الإحترام لمحبي وفن كوكب الشرق أم كلثوم رحمها الله".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.