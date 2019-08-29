شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية أصالة «جدا جدا» تقترب من 2 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب أغنية "جدا جدا" للفنانة أصالة من 2 مليون مشاهدة من ألبومها الجديد "فى قربك"، بعد طرحها عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب الأيام الماضية، و الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد حسن، وتوزيع شريف قاسم.

وكانت أصالة قد طرحت 3 أغنيات من ألبومها المنتظر، الأولى هى "نكتة بايخة" من كلمات عبد الحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، والأغنية الثانية "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، والثالثة"حاجة متخصكش" من كلمات ناصر الجيل، ألحان وتوزيع: آدم حسين، مهندس صوت أندرو داوود.

يشار إلى أن أصالة طرحت مؤخرًا ديو غنائى مع المطرب مصطفى حجاج أغنيتهما بعنوان "لما تقول يا عوم" الدويتو الخاص بالأغنية الدعائية بفيلم "ولاد رزق 2"، للنجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم.