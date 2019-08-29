شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأوسكار تعقد اجتماعها الأول بالمجلس الأعلى للثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت مساء اليوم اللجنة المصرية لاختيار الفيلم المصرى المشارك فى مسابقة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية، اجتماعها التمهيدى الأول بالقاعة الرئيسية بالمجلس الأعلى للثقافة.

ناقش الاجتماع التمهيدى قواعد وإجراءات اختيار الفيلم المشارك من بين الأفلام المصرية الروائية الطويلة التى تم عرضها تجاريا فى دور العرض المصرية بداية من شهر أكتوبر 2018، وقد بلغ عددها 30 فيلما.

وتم الاتفاق على أن يتم تصفية الأفلام إلى قائمة قصيرة تضم خمسة أفلام ليتم التصويت عليها فى الاجتماع المقبل للجنة لاختيار الفيلم الذى سيتم إرساله إلى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية التى تمنح جوائز الأوسكار فى موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019.

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يذكر أن اللجنة مشكلة بقرار من نقيب السينمائيين وتضم فى عضويتها حوالى 45 اسما من أبرز صناع ونقاد السينما المصريين.