شكرا لقرائتكم خبر عن 240 مليون دولار حول العالم إيرادات فيلم براد بيت وليوناردو ديكابريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Once Upon a Time in Hollywood للمخرج العالمى كوينتن ترانتينو 240 مليون دولار أمريكى فى شباك التذاكر حول العالم، وهو ما يعتبر نجاح علي مستوي الايرادات خاصة وان ميزانيته قدرت بـ 90 مليون دولار فقط.

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

Advertisements

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.