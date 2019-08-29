شكرا لقرائتكم خبر عن بشعر بنى وعيون خضراء.. شاهد ملامح هنا الزاهد فى صورة عمرها 19 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقبها عشاقها بـ"باربى" الشاشة المصرية، لملامحها الجميلة إذ تتمتع بشعر أشقر وعينين خضراويتين، ويبدو أن هنا تزداد جمالا مع تقدمها فى العمر، إذ صورة لها وهى طفلة يرجع تاريخها لعام 2000، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"ولم تتغير ملامحها كثيرا باستثناء لون شعرها الأشقر.



هنا الزاهد

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بوصول عدد متابعيها على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ونشرت صورة لها أثناء إشارتها بأصابع يدها برقم "9"، وعلقت عليها قائلة، "9 مليون متابع، لا أستطيع أن أوفي حق جمهورى من الشكر، بعد أن أصبحت من أكثر المشاهير متابعة على إنستجرام في الشرق الأوسط، دى خطوة من أهم الأسباب التي تشجعني على تقديم المزيد لكم".

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ولم يصمت خطيبها الفنان أحمد فهمى كعادته دون أن يعلق على المنشور الخاص بشريكة حياته ولم يخلو من الكوميديا أبدا بعدما كتب لها، "إنتي كدا جامدة يعنى؟".

اشترك الثنائى فى بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض فى رمضان الماضى تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.