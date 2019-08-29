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مدحت صالح يشعل محكى القلعة بأغنية "أنا ويايا بعيش"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم مدحت صالح، حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ 28، المقام حاليا وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

 

مدحت بدأ الحفل بتحية الجمهور، "فرحان بوجودي معاكم النهاردة وكل سنة وبكون أسعد واحد وأنا بغني في مهرجان القلعة" وبعدها قدم عدد من الأغاني التي تفاعل معها جمهوره منها "ماشي في ضلها" و"النور مكانه في القلوب" و"أنا ويايا بعيش زي المليونيرات" و"قلب واحد" و"الدنيا لوهتيجي" و"الدنيا فيها كام بلياتشو"و" بنتي وحبيبتي".

 

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يشار إلى أن الدورة الـ 28 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يوماً متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر، ويحييها كوكبة من النجوم هم "مى فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، على الحجار، هانى شاكر، أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن على ( تونس )، تانيا قسيس، دينا الوديدى، الموسيقار عمر خيرت، براس ساوند باند للنفخ والإيقاع، الموسيقار هشام خرما، فريق مسار إجباري، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى ( ناميبيا )، فريق كايرو ستيبس ( مصر - المانيا )، فرقة إيقاعات غينيا ( غينيا )، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسى شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند، المطربة زيزى عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة، إلى جانب فرق من دول الهند، الصين، فنزويلا، الجزائر".

 

 

 

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