محمد رمضان يتعاون مع الأخوين "دياب" في أحدث أفلامه "أسد أسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: كشف النجم محمد رمضان عن أحدث أفلامه السينمائية "أسد أسود"، خلال لقائه ببرنامج "إنسايدر بالعربي" على قناة دبي. وقال رمضان أن الفيلم الجديد سيكون من تأليف محمد دياب، وسيتولى الإخراج شقيقه خالد في ثاني تجربة إخراجية بعد فيلم "طلق صناعي". وأكد رمضان أنه لم يستقر على أي أفلام أخرى في الوقت الحالي. يذكر أن رمضان أحيا مؤخرًا حفله الأول بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير.

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