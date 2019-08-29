ليالي الصيفية| العسيلي في إسبانيا و أروى جودة بالبنفسجي على البحر وياسمين صبري بإطلالة وردية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

ونرصد في التقرير التالي صور النجوم في رحلاتهم الصيفية:

أروى جودة

نشرت الفنانة أروي جودة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"كاش مايوه" من اللون البنفسجي، على البحر، أثناء عطلتها الصيفية بإحدى المدن الساحلية.

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصور بـ"جمبسوت" من أمام البحر، من إحدى المدن الساحلية.

رامز أمير

نشر الفنان الشاب رامز أمير صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس الصيف، وقبعة، من أحد الأماكن الساحلية التي يقضي فيها إجازته الصيفية.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ريهام في الصورة بفستان من الجينز، من أمام " حمام السباحة".

شمس الكويتية

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة لها من أمام البحر، من أحد الأماكن الساحلية التي تقضي فيها إجازتها الصيفية.

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عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس الصيف، ونظارة شمسية، من أحد الدول الأوروبية.

محمود العسيلي

نشر المطرب محمود العسيلي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس الصيف، من إحدى الجزر في إسبانيا.

نهال نبيل

شاركت المطربة نهال نبيل جمهورها بصورة لها من أمام البحر ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها في مدينة إسطنبول بتركيا، لقضاء عطلتها الصيفية.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض ممزوج بالورد الأحمر، من أحد المدن الساحلية، التي تقضي فيها إجازتها الصيفية.

علياء عساف

نشرت الفنانة علياء عساف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف من أمام الشاطئ، أثناء تواجدها في مدينة دهب.

هند رضا

نشرت الفنانة هند رضا، صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها بإحدى المدن الساحلية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت هند في الصورة من أحد المطاعم على البحر.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط " الحمام" أثناء رحلتها بإحدى الدول الأوروبية.