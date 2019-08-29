خالد عليش في صورة طريفة مع زوجته ويوسف عثمان في "نجريج".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

خالد عليش

نشر الفنان خالد عليش، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة طريفة تجمعه بزوجته "ميما"، ظهر فيها بحجم ضخم، بينما ظهرت زوجته بحجم صغير.

ديانا كرزون

نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من حفل عيد ميلاد ابنة صديقتها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالفنانة اللبنانية رزان مغربي.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ديانا حداد

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نشرت المطربة ديانا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ديانا في الصورة بجلباب مطرز، كما ظهرت بمكياج هادئ.

أمل بو شوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

يوسف عثمان

نشر الفنان الشاب يوسف عثمان، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من قرية "نجريج" مسقط رأس اللاعب محمد صلاح.

ناصيف زيتون

نشر الفنان السوري ناصيف زيتون، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بالفنانة صباح الجزائري.

أمل حجازي

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.