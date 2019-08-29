بالصور.. النجوم يتألقون في حفل افتتاح الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السنيمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

انتهت منذ قليل مراسم افتتاح الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي، أحد أعرق المهرجانات السينمائية حول العالم.

وقد شهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم، أبرزهم نجوم الفيلم الفرنسي "THE TRUTH" الذي يفتتح فعاليات هذه الدورة، والذي يشارك في بطولته كوكبة من النجوم على رأسهم النجمتين الفرنسيتين كاترين دينوف، وجولييت بينوش، وإيثان هوك.

كما شهد الحفل حضور مجموعة من النجوم بينهم الإيطالية الشهيرة إيزابيلا فيراري، وعارضة الأزياء الأمريكية مارثا هانت، والممثل الإيطالي توني سيرفيلو، والممثلة إيزابلي فونتانا، واليساندرا ماستروناردي، وميلاني براون، وليدي كيتي سبنسر، واَخرين.

يذكر أن فيلم The Truth إخراج الياباني "هيروكازو كوري إيدا".

ويتحدث فيلم "الحقيقة"، الذي تلعب فيه الممثلتان الشهيرتان أدوار البطولة، عن نجمة سينمائية فرنسية مشهورة محاطة باهتمام ومحبة الجمهور، تنشر مذكراتها.

وتتصاعد الأحداث في الفيلم بعد زيارة ابنتها لها قادمة من نيويورك إلى باريس، لتبدأ الصراعات العائلية بتفاصيلها اليومية. كما يشارك الممثل الأمريكي إيثان هوك في بطولة الفيلم.

يذكر أن الفيلم يشارك بالمسابقة الرسمية وسط مجموعة متميزة من الأفلام، منها فيلم Ad Astra، للنجم الكبير براد بيت، ومن إخراج وتأليف وإنتاج المخرج "جيمس جاري".

Advertisements

ويشارك في بطولة الفيلم النجم تومي لي جونز، والنجم روث نيجا، والنجمة ليف تايلور، و دونالد سوثرلاند، وتدور أحداثه حول رائد فضاء، يخرج في مهمة انتحارية بالفضاء الخارجي للبحث عن والده الضائع وسط الفضاء بمهمة سابقة.

وفيلم "الجوكر"، للنجم خواكين فينيكس، ويعتبر الفيلم مشتق من شخصيات القصص المصورة لشركة DC COMICS ضمن عالم شخصيات باتمان وسوبرمان، ويشارك في بطولة الفيلم النجم الكبير روبرت دين ير و "زيزا بيتز"، و "فرانسيس كونوري".

وفيلم النجمة ميريل ستريب الجديد The Laundromat، للمخرج ستيفن سودربرج، ويشارك في بطولته النجم الكبير الحاصل على الأوسكار جاري أولد مان، والنجم أنطونيو بانديراس و النجم جيفري رايت، وجيمس كرومويل، وشارون ستون.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "إيلين" التي تجسدها ميرل ستريب، والتي تتورط خلال قضائها لعطلتها في العمل مع شركة قانون تتبع تعاملات مشبوهة وتقودها للملايين من ملفات الفساد المقترنة بعدد كبير من الأغنياء والسياسيين البارزين في العالم.

ومن دولة كندا، يشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان بدورته رقم 76، فيلم Guest of Honour، وهو فيلم درامي من إخراج وإنتاج "أتوم إيجويان".

ويشارك في بطولته "ديفيد ثويليس" و "لوكس ويلسون" و"لايسلا دي أوليفيرا" و "روسيف سثرلاند" و"أليكساندر بورجيس".

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان، المخرجة الأرجنتينية "لوكريسيا مارتيل"، وتضم اللجنة من الأعضاء، المؤرخ السينمائي الكندي "بيرس هاندلينج"، والمخرجة الكندية "ماري هارون"، والممثلة الفرنسية " ستيسي مارتن"، والمصور السينمائي المكسيسي "رودريجو بريتو"، والممثل الياباني "شيني تسوكاموتو"، والمخرج الإيطالي "باولو فيريزي".