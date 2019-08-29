بالفيديو| إلهام شاهين وصفية العمري في افتتاح معرض دمشق الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الصور بالإضافة لمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل افتتاح معرض دمشق الدولي في دورته الـ 61، والذي افتتحت فعالياته اليوم الأربعاء.

وظهر في الصور بجانب بوسي شلبي، الفنانة إلهام شاهين، والنجمة صفية العمري، ووزير السياحة السوري رامي مارتيني وعلقت:" لقاء وزير السياحة رامي مارتيني".

ويشارك في حفل الافتتاح وفد مصري، يضم النجم محمود حميدة، وصفية العمري، والنجمة عفاف راضي، وإلهام شاهين.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور غدًا الخميس، ويستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

Advertisements