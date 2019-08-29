لهذا السبب.. اجتماع لـ"النقابات الفنية والموسيقين والممثلين والسينمائية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقرر عقد اجتماع، خلال اليومين المقبلين، يضم المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، والفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية.

وحسب البيان الصادر، فإن الاجتماع يبحث مناقشة سبل تطوير العمل والتنسيق بين النقابات الفنية الثلاث في المرحلة المقبلة، والاتفاق على تفعيل كل مواد القانون واللوائح المنظمة لكل نقابة بمنتهى الحسم والجدية، وتحديد وترسيم المسؤوليات بين النقابات الفنية الثلاث من ناحية، والهيئات والمؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية من ناحية أخرى.