بينهن كاترين دينوف وجولييت بينوش.. نجمات فيلم "THE TRUTH" تتألقن في افتتاح مهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

يقام الاَن حفل افتتاح الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي، أحد أعرق المهرجانات السينمائية حول العالم.

وقد شهد الحفل حضور عدد مكثف من نجوم الفن السابع، بينهم نجوم فيلم الافتتاح الفرنسي "THE TRUTH" الذي يشارك في بطولته كوكبة من النجوم، على رأسهم النجمتين الفرنسيتين كاترين دينوف، وجولييت بينوش، كما حضر أيضا من نجمات الفيلم إلسا هوسك، وستاسي مارتن، كات جرهام.

ونجح بطلات فيلم الافتتاح في خطف الأنظار، بإطلالتهن على السجادة الحمراء.

فيلم The Truth إخراج الياباني "هيروكازو كوري إيدا".

يتحدث فيلم "الحقيقة"، الذي تلعب فيه الممثلتان الشهيرتان أدوار البطولة، عن نجمة سينمائية فرنسية مشهورة محاطة باهتمام ومحبة الجمهور، تنشر مذكراتها.

وتتصاعد الأحداث في الفيلم بعد زيارة ابنتها لها قادمة من نيويورك إلى باريس، لتبدأ الصراعات العائلية بتفاصيلها اليومية. كما يشارك الممثل الأمريكي إيثان هوك في بطولة الفيلم.

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يذكر أن الفيلم يشارك بالمسابقة الرسمية وسط مجموعة متميزة من الأفلام، منها فيلم Ad Astra، للنجم الكبير براد بيت، ومن إخراج وتأليف وإنتاج المخرج "جيمس جاري".

ويشارك في بطولة الفيلم النجم تومي لي جونز، والنجم روث نيجا، والنجمة ليف تايلور، و دونالد سوثرلاند، وتدور أحداثه حول رائد فضاء، يخرج في مهمة انتحارية بالفضاء الخارجي للبحث عن والده الضائع وسط الفضاء بمهمة سابقة.

وفيلم "الجوكر"، للنجم خواكين فينيكس، ويعتبر الفيلم مشتق من شخصيات القصص المصورة لشركة DC COMICS ضمن عالم شخصيات باتمان وسوبرمان، ويشارك في بطولة الفيلم النجم الكبير روبرت دين ير و "زيزا بيتز"، و "فرانسيس كونوري".

وفيلم النجمة ميريل ستريب الجديد The Laundromat، للمخرج ستيفن سودربرج، ويشارك في بطولته النجم الكبير الحاصل على الأوسكار جاري أولد مان، والنجم أنطونيو بانديراس و النجم جيفري رايت، وجيمس كرومويل، وشارون ستون.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "إيلين" التي تجسدها ميرل ستريب، والتي تتورط خلال قضائها لعطلتها في العمل مع شركة قانون تتبع تعاملات مشبوهة وتقودها للملايين من ملفات الفساد المقترنة بعدد كبير من الأغنياء والسياسيين البارزين في العالم.

ومن دولة كندا، يشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان بدورته رقم 76، فيلم Guest of Honour، وهو فيلم درامي من إخراج وإنتاج "أتوم إيجويان".

ويشارك في بطولته "ديفيد ثويليس" و "لوكس ويلسون" و"لايسلا دي أوليفيرا" و "روسيف سثرلاند" و"أليكساندر بورجيس".