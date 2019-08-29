خالد أرغنش يُسجل موقفًا "ثمينًا" لن تنساه زوجته.. ماذا فعل لأجلها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو واضحًا أن العائلة تأتي أولًا في حياة النجم التركي خالد أرغنش، فبعد تعاقده من أجل دور البطولة في المسلسل المقتبس عن المسلسل الأمريكي الشهير Dr House، قرر أرغنش التخلي عن عائد مادي ضخم؛ إذ كان من المقرر أن يتقاضى مبلغ 250 ألف ليرة تركية أي ما يقارب الـ 34 ألف دولار أمريكي أسبوعيًا لكنه اعتذر عن دور البطولة.

أما سبب هذا القرار المفاجيء والصادم فهو رغبة أرغنش بالبقاء إلى جانب زوجته الفنانة التركية بيرجوزار كوريل خلال فترة حملها خاصة في أشهرها الأولى بحسب بعض الصفحات المعنية بأخبار المشاهير في تركيا.

وحظي تصرف أرغنش بإعجاب عدد كبير من معجبيه الذين أشادوا بحبه لعائلته ووضعها في الدرجة الأولى، مُتخليًا عن دور مهم جدًا.

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وعلى صعيد متصل، احتفل أرغتش بعيد ميلاد زوجته بحفل بسيط وسط تواجد عدد من معارفهما وأصدقائهما، وظهر الفنان التركي في إحدى الصور وهو يحتضن زوجته.

يُشار إلى أن الشركة المنتجة للمسلسل التركي من Dr House، تتفاوض حاليًا مع الفنان ليكون بديل أرغنش في العمل، على أن يتقاضى 80 ألف ليرة أسيوعيًا، أي ما يقارب الـ 13 ألف دولار أمريكي.