والدة ليوناردو ديكابريو تحرجه على السّجادة الحمراء.. شاهدي ماذا فعلت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سافر ليوناردو ديكابريو إلى اليابان، لحضور العرض الأول لفيلمه الجديد Once Upon A Time In Hollywood، واصطحب معه والدته السبعينية إيرميلين إندنبيركين، بدلًا من صديقته كاميلا مورون التي تخلفت عن الحفل.

قامت ايرميلين بدور المصور على السجادة الحمراء، فكانت تسير بخطى واثقة يملأها الفخر بابنها تلتقط له الصور بهاتفها أينما ذهب، وكأنه صبّي في المدرسة، وكان ديكابريو سعيدًا للغاية وهو يمسك بذراعيها، وفقًا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

بدت ايرميلين متفجرة الأنوثة بقوام ممشوق، وشعر أشقر منسدل على كتفيها في إطلالة شبابية حيوية، وارتدت فستانًا مذهلًا من الدانتيل الشفاف باللون الأسود، وانتعلت حذاءً مسطحًا يلتف بشرائط ناعمة حول كاحليها.

أما نجم الأوسكار ديكابريو، 44 عامًا فارتدى بدلة زرقاء أنيقة، على قميص باللون البني الفاتح،؛ إذ بدا أنيقًا ووسيمًا للغاية.

تدور أحداث الفيلم في سياق درامي كوميدي، ويلعب ديكابريو دور ممثل فاشل وهو ريك دالتون الذي يقضي أوقاتًا صعبة مع دوبليره كليف بوث، والذي يقوم بدوره براد بيت، ويحاولان سويًا ترك بصمة لهما في السينما، ثم اكتشفا جارتهما النجمة الصاعدة شارون تيت، والتي تقوم بدورها مارجوت روبي، الفيلم من إخراج كوينتين تارانتينو.

الجدير بالذكر أن ديكابريو تحدث عن والدته مرارًا وتكرارًا، وعبّر عن امتنانه العميق لها كونها تقف وراءه وتدعمه، وأرجع إليها الفضل في نجاحه، فقد تحملت الظروف الصعبة من أجله، لذا يهدي لها هذا النجاح والشهرة التي حققها.