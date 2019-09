فتيات حديد فاتنات في حفل MTV VMAs: جيجي بإطلالة البرونزي وبيلا بالكريمي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت عارضتا الأزياء، جيجي وبيلا حديد، من إبقاء جدول أعمالهما فارغًا لليلة أمس الاثنين، وذلك من أجل حضورِ واحدٍ من أضخم حفلات توزيع الجوائز على مدار العام، ألا وهو MTV VMAs المُتعلّق بتوزيع الجوائز المُتعلّقةٍ بأفضلِ أغانٍ مُصوّرة.

وكانَ لحضور الفتاتين أهمّيةٌ كبيرةٌ؛ إذ دعمت جيجي صديقتها المُقرّبة النّجمة العالمية تايلور سويفت، والتي فازت بجائزة أفضل فيديو كليب لعام 2019، عن كليبها You Need to Calm Down، كما حظيت العارضتان بفُرصة الصّعود على خشبة المسرح من أجل تسليم الجوائز للفائزين.

ولأنّهما من أشهر عارضات الأزياء العالميات، حرصت جيجي وبيلا على ارتداءِ إطلالاتٍ مُناسبةٍ لحضور الحدث الذي ضجّ بألمع أسماء عالم الغناء، فارتدت جيجي إطلالة حيادية اللون مَرِحة المظهر تألّفت من بنطلون حريري لونه برونزي، جاءَ بخصرٍ مُرتفع ونهاياتٍ ضيّقة، نسقّت معه كورست SUNNIVA من علامة Are You Am I بلون النيود، كشف عن خصرها الممشوق.

أكملت جيجي إطلالتها باعتماد تسريحة الشّعر المُبلل، واعتمدت مكياجًا بدرجات البرونزي، في حين زيّنت عنقها بالعقود الذّهبية، وانتعلت في قدميها كعبًا عاليًا كلاسيكيًا باللون البرونزي أيضًا.

وبعد فقرة السّجادة الحمراء، شوهدت جيجي وهي تتراقص على أنغام أجدد أغاني سويفت Lover إلى جانب صديقتها أدريانا ليما؛ إذ بدت مُندمجة ومُستمتعةً بوقتها، لقطةً حازت على اهتمام روّاد تويتر.

ننتقل بالحديث عن شقيقة جيجي الصّغرى، عارضة الأزياء الفاتنة بيلا، والتي اعتمدت هي الأخرى لونًا حياديًا لإطلالتها الغريبة بعض الشّيء، فارتدت فُستانًا بحمّالة صدر وتنورة لونهما كريمي، ارتبطا ببعضهما بحمّالات الساسبندر، فكشفت عن معدتها الممشوقة وقوامها المثالي، وأكملت إطلالتها بانتعال صندل شفاف مكشوف.

وعلى صعيد تسريحة الشّعر، فاعتمدت بيلا ستايل ذيل الحصان العلوي لخصلاتها الشّقراء، وتزيّنت بأساور مُنتصف اليد والكثير من الخواتم.