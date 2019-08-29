مصطفى فهمي يكشفُ عن عمره الحقيقي.. وهكذا فاجأ زوجته بعيدها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتصدّر اسم الفنان المصري مصطفى فهمي، محرّكات البحث "غوغل" بعد تفاعل الجمهور مع أحدث ظهور تلفزيوني له برفقة زوجته اللبنانية الإعلامية فاتن موسى.

وتحدّث مصطفى فهمي في تصريحات تلفزيونية عن سرّ رشاقته التي يظهر بها طوال الفترة الماضية، رغم أنه كان يعاني من زيادة الوزن الصيف الماضي، موضحًا أنه قرّر اتباع نظام صحي مع أحد الأطباء، بما يتناسب مع عمره، وأضاف: "أنا لا أحب الأكل بكثرة، ولا أحب الطعام المليء بالدهون، ولكني أحب الساندويتشات".

وكشف الفنان المصري عن عمره الحقيقي، قائلًا إنه يقترب من 59 عامًا.

وعن إعجاب الإعلامية فاتن موسى بمصطفى فهمي قالت، إنها لم تتخيّل أن تُصبح زوجته عندما رأته لأول مرة، على السجادة الحمراء في دبي، لإجراء مقابلة معه، لافتةً إلى أنه بعد مرور سنوات التقيا مصادفةً من جديد.

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وأضافت فاتن موسى، أنها تُحب الجمال الذي يتمتع به مصطفى فهمي، وذلك منذ صغرها فهو أشقر وطويل، ونبيل مثل فارس الأحلام، وفي لبنان كانوا دائمًا عاشقين لجمال مصطفى فهمي وشقيقه الفنان حسين فهمي.

وخلال الحلقة فاجأ الفنان مصطفى فهمي زوجته، الإعلامية فاتن موسى، بالاحتفال بعيد ميلادها، مع تورتة الشيكولاتة التي تُحبها، ثم قال: "مسموح البوس"؟ ليُقبّلها في الحلقة ويُهنئها بعيد ميلادها.